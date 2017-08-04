Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом по-прежнему считает, что Дональд Трамп не находится под расследованием.

«Бывший директор ФБР Джим Коми три раза сказал, что президент не находится под расследованием, и у нас нет оснований считать, что здесь что-то изменилось», — приводит слова Сандерс «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования «вмешательства РФ» в выборы президента США.