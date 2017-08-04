Администрация американского лидера выразила свое возмущение по поводу вопиющих посягательств на национальную безопасность — утечек телефонных разговоров президента США Дональда Трампа в прессу.

«Это мешает главе государства делать то, что удается ему лучше всего, — вести переговоры с иностранными коллегами», — приводит «РИА Новости» слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Утечки начались еще при так называемой переходной администрации — временной команде, пришедшей в Белый дом после победы Трампа на президентских выборах для обеспечения всех необходимых процедур, связанных с передачей власти от Барака Обамы и сотрудников его администрации.

Последняя по времени утечка произошла на этой неделе: в номере газеты The Washington Post от 3 августа появилась расшифровка телефонной беседы между Трампом и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето — первой после инаугурации американского лидера.

Судя по стенограмме, разговор в основном был посвящен скандальному проекту строительства заградительной стены на американо-мексиканской границе для защиты США от нелегальных мигрантов.

Эту идею Трамп муссировал еще до победы на выборах — в рамках своей весьма неоднозначной и радикальной миграционной политики. После его прихода к власти, когда пришло время реализовывать задумку, встал вопрос о ее финансировании, и американский лидер пообещал, что стена будет возведена на деньги мексиканцев (за счет повышения экспортных пошлин и т. п.). В Мехико раскритиковали его заявления, пояснив, что все попытки выкроить средства на строительство стены за счет соседских торгово-экономических отношений в первую очередь ударят по карману самих американцев.

В телефонном разговоре с Ньето, расшифровку которого напечатала вашингтонская газета, Трамп настойчиво просит своего мексиканского коллегу не заявлять публично об отказе от финансирования строительства стены, угрожая в противном случае «оборвать все контакты» между двумя странами.

Не так давно, возвращаясь к разговору о пресловутой стене, Трамп заявлял, что ее профинансируют инвесторы из США, а окупаемость будет достигнута за счет размещения солнечных батарей по всей длине конструкции.