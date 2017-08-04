Сенаторы США от обеих партий подготовили два законопроекта, которые запретят президенту Дональду Трампу увольнять спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, сообщает Reuters.

По словам соавтора одного из документов республиканца Линдси Грэма, конгресс должен осуществлять надзор над подобными вопросами.

При этом он добавил, что руководствуется не политикой, а интересами общего регулирования работы минюста со стороны конгресса.