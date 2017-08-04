Италия по просьбе правительства в Триполи собирается отправить в ливийские территориальные воды военные корабли для борьбы с контрабандистами, которые переправляют нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу.

«Ливийцы уже неоднократно просили помощи у итальянцев. Для Рима этот вопрос очень важен в плане национальной безопасности, поэтому они готовы помочь», — рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах.

Эта инициатива вызвала недовольство другого центра власти в Ливии — Тобрука, где находится парламент, пользующийся поддержкой армии.

В заявлении официального представителя вооруженных сил страны Ахмеда аль-Мисмари (есть у «Известий») говорится, что ливийская армия даст «жесткий отпор» итальянским кораблям.

По словам собеседников «Известий» в армии североафриканской страны, Италию больше «волнуют действия Франции, при посредничестве которой между маршалом Хафтаром и премьером Сарраджем 25 июля в Париже было достигнуто соглашение об урегулировании кризиса».

«То есть речь идет о соперничестве за влияние в Ливии», — подчеркнул один из собеседников издания.

Подробнее — в материале «Известий»: Итальянский флот отправится к ливийским берегам