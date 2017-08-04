КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» (СР) выступили с инициативой проведения партийной реформы в оппозиционном секторе парламента и уже обратились с соответствующей просьбой во внутриполитический блок Кремля.

Просьба прозвучала в рамках заседания рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента РФ, пишут «Известия» со ссылкой на источник из КПРФ. Информацию о планах по реформированию оппозиционного парламентского сектора подтвердили также представители ЛДПР и СР.

Беспокойство оппозиционеров вызвано предстоящими выборами, к которым они хотели бы внести ряд изменений в избирательное законодательство. Например, лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов призывает администрацию президента инициировать доработку законодательной базы выборов с целью защитить избирателей от большого количества партийных «спойлеров».

«Сегодня чуть ли не каждый может создать партию», – посетовал Зюганов, добавив, что администрация президента РФ в курсе положения дел, согласна с основными тезисами инициативы парламентской оппозиции и готова перейти к практическому решению вопросов. «

«Есть общее понимание: существовавшая система с 77 партиями, которые никто не знает, требует перемен», – прокомментировал ситуацию лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, «если у партии в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат, ее следует ликвидировать». И наоборот, если депутаты-однопартийцы сумели пройти в законодательные собрания пяти субъектов федерации, представляемую ими партию надо освобождать от прохождения муниципального фильтра.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский давно продвигает концепцию укрупнения партий и «создания в стране крепкой конкурентной системы из социал-демократической, правой и консервативной партий».

Кроме того, политик предлагает установить нижнюю планку численности политической партии – минимальный порог в 100 тыс. человек. Остальные партии он назвал «фейковыми» и призвал к выборам от них избавиться.

Подробнее – в материале «Известий»: Парламентская оппозиция просит о партийной реформе