Жильцы охваченного огнем небоскреба The Marina Torch эвакуированы спасательными службами эмиратской столицы.

«Служба гражданской обороны успешно эвакуировала здание и работает над тем, чтобы взять пожар под контроль», — говорится в сообщении пресс-центра властей Дубая.

Dubai high rise Torch is on fire for the second time in a year pic.twitter.com/OWpHYukPtj