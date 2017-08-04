Жильцы охваченного огнем небоскреба The Marina Torch эвакуированы спасательными службами эмиратской столицы.

«Служба гражданской обороны успешно эвакуировала здание и работает над тем, чтобы взять пожар под контроль», — говорится в сообщении пресс-центра властей Дубая.

Dubai high rise Torch is on fire for the second time in a year pic.twitter.com/OWpHYukPtj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 3 августа 2017 г.

Отмечается, что пострадавших при ЧП нет.

По предварительным данным, возгорание возникло на 9-м этаже жилой высотки. Причины возгорания к настоящему моменту неизвестны.

Высота The Marina Torch составляет 336,8 м. Здание состоит из 79 этажей, что делает его одним из самых высотных жилых сооружений в мире.