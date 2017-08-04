Жильцы эвакуированы из горящего 79-этажного небоскреба «Факел» в Дубае
Жильцы охваченного огнем небоскреба The Marina Torch эвакуированы спасательными службами эмиратской столицы.
«Служба гражданской обороны успешно эвакуировала здание и работает над тем, чтобы взять пожар под контроль», — говорится в сообщении пресс-центра властей Дубая.
Dubai high rise Torch is on fire for the second time in a year pic.twitter.com/OWpHYukPtj— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 3 августа 2017 г.
Отмечается, что пострадавших при ЧП нет.
По предварительным данным, возгорание возникло на 9-м этаже жилой высотки. Причины возгорания к настоящему моменту неизвестны.
Высота The Marina Torch составляет 336,8 м. Здание состоит из 79 этажей, что делает его одним из самых высотных жилых сооружений в мире.