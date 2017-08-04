Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ряд государств отказал КНДР в открытии посольств и консульств.

«Есть отдельные государства, которые я не буду называть сейчас по соображениям безопасности. Они решили не открывать посольства или консульства Северной Кореи», — сказала Нойерт журналистам.

Также она добавила, что некоторые страны сокращают программы по приглашению рабочих из КНДР, которые отдают властям часть заработанных за рубежом средств.

По словам Нойерт, таким образом «удается оказывать давление» на Пхеньян.