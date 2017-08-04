Праздник нового урожая, который каждую осень отмечается в Удмуртии и носит название Выль, в нынешнем году ознаменовался неприятным инцидентом: угощение участников мероприятия бесплатной обрядовой кашей, символизирующей подношение богам, вызвало такой ажиотаж, что едва не переросло в массовую драку среди пенсионеров.

Праздник проводился в удмуртском городе Можге, передает «Федеральное агентство новостей». По традиции хозяйки приносят на Выль какое-то угощение – хлеб, фрукты, овощи и разные блюда из даров природы, собранных в летнюю страду. Праздничный ритуал предполагает обращение к верховному языческому божеству Инмару, которого как бы приглашают разделить трапезу с людьми. После этого вся еда на столе считается священной, как и новый урожай.

Народные верования наделяют пищу, которой ритуально угощали Инмара, магическими свойствами. Возможно, именно это прельстило удмуртских пенсионеров – преимущественно женщин, – которые начали расталкивать друг друга, пытаясь подобраться поближе к котлу, и выхватывать у других участников праздника пустые тарелки.

Кто-то из присутствующих заснял давку на камеру мобильного телефона. На записи слышно голос за кадром, призывающий пенсионерок к порядку: «Люди, вас снимают, какие вы дикие!» После праздника ролик был опубликован в интернете и использован СМИ в репортажах с мероприятия.