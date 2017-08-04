Сильный пожар произошел в небоскребе The Marina Torch, известном как «Факел», в Дубае.

Публикация от Vladimir Ivanov (@vovaivanov60) Авг 3 2017 в 3:15 PDT

По данным Daily Mail, 79-этажное жилое здание объято огнем. Люди эвакуированы на безопасное расстояние. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

BREAKING: Huge fire engulfes #TorchTower in #Dubai. Unclear if any people are trapped inside the building at current time. pic.twitter.com/UFba8AAf3F — News_Executive (@News_Executive) 3 августа 2017 г.

О пострадавших не сообщается. Подробности пока не известны.

The Marina Torch — десятое по высоте здание в столице ОАЭ и одно из самых высотных жилых сооружений в мире. В феврале 2015 небоскреб уже горел, тогда обошлось без погибших.