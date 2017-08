Сильный пожар произошел в небоскребе The Marina Torch, известном как «Факел», в Дубае.

По данным Daily Mail, 79-этажное жилое здание объято огнем. Люди эвакуированы на безопасное расстояние. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

BREAKING: Huge fire engulfes #TorchTower in #Dubai. Unclear if any people are trapped inside the building at current time. pic.twitter.com/UFba8AAf3F