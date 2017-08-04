Министерство энергетики РФ обновит правила предоставления информации поставщиками критически важного оборудования, в частности, турбин для электростанций.

При запуске газовых турбин, турбин ГЭС, объектов нефтеперекачки и добычи нефти, поставщиков оборудования обяжут делиться данными о доступе к нему с Минэнерго и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Проект постановления правительства уже готов и вынесен на общественное обсуждение. Новые требования коснутся только «критически важного энергетического оборудования», поставляемого в Россию.

Потенциальными угрозами в документе названы такие явления, как получение информации и доступа к управлению объектом зарубежных спецслужб, криминальных элементов и структур, недобросовестных партнеров и хакеров.

Подробнее — в материале «Известий»: Данные о турбинах защитят от иностранных спецслужб