Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идею трехцветной маркировки, которая позволит наглядно представлять покупателям продуктов питания информацию об их пищевой ценности.

Новую систему неофициально назвали «светофором», потому что для визуализации соотношения жиров, сахара и соли в конкретном продукте используются три цвета – красный, желтый и зеленый, пишут «Известия».

На упаковке продуктов с высоким содержанием перечисленных веществ будет ставиться красная полоса, с низким – зеленая, средний уровень предлагается отмечать «промежуточным» желтым цветом. Соответственно, каждому из трех «ключевых» компонентов будет соответствовать цветная (однотонная) горизонтальная полоса на упаковке продукта.

Высоким уровень содержания сахара, соли или жира Роспотребнадзор предлагает считать более 15 г, 600 мг и 20 г на 100 г конечного продукта соответственно.

Новая маркировка может стать обязательной уже в обозримом будущем, если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2018 году начнет рассматривать вопрос о внесении соответствующих изменений в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». До этого идею Роспотребнадзора должны одобрить правительства всех стран-участниц экономического союза.

Надежда на то, что процесс пойдет в ускоренном темпе, слабая: ЕЭК получила российский проект еще в мае, а конкретики по нему до сих пор не появилось.

Кроме того, производители продуктов питания опасаются, что красные «сигналы» будут отпугивать покупателей от ряда товаров, и на некоторые продукты спрос резко снизится.

Подробнее – в материале «Известий»: Избыток жира и сахара в продуктах промаркируют