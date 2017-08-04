Специалисты Федерального исследовательского центра питания, более известного как институт питания РАМН, обнаружили ДНК человека в колбасе подмосковного «Мортаделя», рассказал «Известиям» сотрудник этой научной организации.

По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие следы сразу в двух продуктах «Мортаделя» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.

«В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», — сообщил сотрудник ФИЦ питания.

Анализ проводился в соответствии с правилами идентификации сырьевого состава мясной продукции, для этого использовалась специальная тест-система, реагирующая на присутствие ДНК человека.

«Остается только теряться в догадках, как такое возможно», — пояснил собеседник «Известий».

Он отметил, что образцы колбасы были взяты непосредственно на территории производства «Мортаделя», в поселке Нагорное Пушкинского района Подмосковья.

Оперативный комментарий «Мортаделя» получить не удалось, поскольку телефоны производителя не отвечают.