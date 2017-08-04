Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс надеется на диалог с РФ и не хочет конфронтации с Москвой, сообщает телеканал CNN.

«Мы не хотим новой холодной войны с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед», — отметил Столтенберг.

По мнению Столтенберга, в настоящий момент отношения с РФ достигли «худшего со времен окончания холодной войны уровня». Глава НАТО связал это с «незаконным присоединением Крыма в 2014 году и продолжающимися дестабилизирующими действиями на востоке Украины».