Минобороны РФ заканчивает формирование 150-й мотострелковой дивизии (МСД), в которой будет по два танковых и мотострелковых полка, рассказали «Известиям» в Южном военном округе.

«Новое соединение предназначено для современной высокотехнологичной войны. Ее части и подразделения будут эффективно действовать в условиях применения высокоточного оружия и радиоэлектронных помех», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Помимо двух мотострелковых и двух танковых полков в состав МСД входят артиллерийский и зенитный полки, а также разведывательный батальон и батальон связи.

Подробнее — в материале «Известий»: Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»