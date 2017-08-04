Необычный эксперимент нечаянно поставили участники детского праздника, который проводился 15 марта в психиатрической клинике неподалеку от Парижа, в коммуне Монтессон, на территории департамента Ивелин.

Маленькие пациенты медицинского центра Теофиля Русселя после карнавала запускали в небо наполненные гелием воздушные шарики, к каждому из которых была прикреплена визитная карточка клиники. Один из этих шариков, как выяснилось, преодолел расстояние в 7 тыс. км, 19 июля добрался до американского штата Флорида и был возвращен обратно в больницу добросердечным местным жителем.

«Шарик с карнавала в медицинском центре Теофиля Русселя обнаружен в городе Тампа во Флориде! Благодарим господина Z. за его возвращение!» — написали сотрудники клиники на ее страничке в Facebook.

По их словам, в общей сложности после праздника в медицинский центр поступили сообщения о 18 найденных воздушных шариках, но ни один из них не смог удалиться от клиники больше чем на 140 км.

Что касается шарика, долетевшего до Флориды, то он стал своего рода феноменом: обычно надутые гелием шары лопаются, поднявшись на высоту около 30 км, поэтому не могут преодолевать огромные расстояния между континентами. Но, как видим, попадаются и исключения.

«В этом случае можно представить, что шарик стабилизировался на высоте 15 км и совершил кругосветное путешествие, добравшись до Флориды», — цитирует газета Parisien заместителя руководителя метеорологической службы парижского региона Лорана Перрона.