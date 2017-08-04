Специальный прокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США, собрал коллегию присяжных по делу, передает «Интерфакс».

Им предстоит тщательно изучить собранную им и его рабочей группой информацию и дать ей оценку с точки зрения соответствия действительности. По мнению спецпрокурора Мюллера, чем быстрее завершится эта работа, тем раньше расследование придет к какому-то результату.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники утверждает, что на самом деле коллегия присяжных собрана давно, и к изучению материалов она приступила уже несколько недель назад. Публичное заявление Мюллера о сборе коллегии, по мнению издания, означает переход расследования в новую фазу.

В Белом доме приветствовали «любые меры, способные ускорить ход расследования», – такое заявление сделал юрисконсульт президентской администрации Тай Кобб.