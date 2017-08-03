Адвокат Наталья Весельницкая, которую инициаторы расследования «российских связей» главы Белого дома Дональда Трампа и его окружения обвинили в попытке сбыть некий компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, указала на виновника этого скандала.

По словам юриста, за всем ажиотажем по поводу ее встречи с сыном действующего главы США Дональдом Трампом-младшим стоит британский финансист, глава Hermitage Capital Уильям Браудер. Это он, как утверждает Весельницкая, всячески способствовал раздуванию скандала с целью скрыть собственное сотрудничество со штабом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Адвокат заявила, что проводила расследование деятельности Браудера и готова поделиться соответствующими материалами. При этом Весельницкая подозревает, что соратники финансиста собирают сведения о ней и ее близких. «Господин Браудер — величайший технолог манипуляции средствами массовой информации», – подчеркнула россиянка.

Ранее Весельницкая заявляла о своей готовности дать показания в сенате США. Она также отмечала, что команда Браудера долгое время собирала информацию о ее семье и о ней самой.