Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил покинуть московский ЦСКА, который возглавлял на протяжении семи лет.

По признанию специалиста, период в ЦСКА стал лучшим в его жизни, однако в последнее время его настиг «творческий кризис», который не связан с «какими-то успехами или неуспехами». По словам Слуцкого, он решил попробовать «что-то новое».

«Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за все годы. Почувствовал, что мне нужны перемены», — цитирует российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в данный момент английский футбол самый космополитичный и имеет много вариантов для выбора.

«Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. Вторые испанские лиги — это не чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна по всем показателям», — сказал Слуцкий, подчеркнув, что хочет попробовать свои силы в чем-то новом.

Напомним, о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити» было объявлено 9 июня текущего года. Перед российским специалистом поставили задачу вывести команду в Премьер-лигу.

В прошедшем сезоне «Халл Сити» занял 18-ю строчку в английской Премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram