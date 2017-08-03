Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев закончил рассматривать административное дело в отношении Леонида Волкова – руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального, привлекавшегося к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (в связи с повторным правонарушением «в виде организации или проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении»).

Волков был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 300 тыс. рублей. В такую сумму судья Муссакаев оценил распространение листовок на «Агитационном субботнике», который сторонники Навального проводили в Москве 8–9 июля. Увидев агитматериалы, следившие за участниками субботника полицейские сочли, что организаторы мероприятия намеренно скрыли его истинную суть – публичную акцию (для проведения которой необходимо предварительно запрашивать разрешение у столичных властей).

Леонид Волков и его адвокаты Иван Жданов и Александр Помазуев ходатайствовали о прекращении административного производства в связи с отсутствием состава правонарушения и указывали на то, что полицейские допустили определенные промахи при составлении протокола.

На самом «Агитационном субботнике» Волкова не задерживали, но он получил повестку, обязывающую его явиться в отделение полиции для рассказа о мероприятии, проведенном при его активном участии. Такие же повестки получили сам Навальный и еще один соратник оппозиционера – Николай Ляскин.