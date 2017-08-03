Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт прокомментировала высказывание российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против РФ стало «концом надежды» на улучшение двусторонних отношений.

Пресс-секретарь госдепартамента признала, что сейчас российско-американские отношения действительно «находятся на низком уровне», – но из этого, по ее словам, не следует делать столь пессимистических выводов, к каким пришел глава правительства РФ.

«Если есть сферы, в которых мы можем работать вместе, мы должны это делать», – подчеркнула Науэрт, тут же вспомнив одну актуальную область для сотрудничества Москвы и Вашингтона – урегулирование сирийского конфликта. Других примеров представитель госдепа привести так и не смогла.

Напомним, ранее глава российского правительства охарактеризовал принятие в США закона об ужесточении и расширении санкций против РФ как «полноценную торговую войну».