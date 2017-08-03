В США арестован программист, остановивший вирус WannaCry
В Лас-Вегасе Федеральная служба безопасности арестовала британского программиста Маркус Хатчинс, который остановил вирусную атаку WannaCry.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что задержанный участвовал в двух ежегодных хакерских конференциях в Лас-Вегасе. Хатчинс «прославился» тем, что смог случайно остановить распространение вируса WannaCry.
В чем обвиняется Хатчинс, пока неизвестно, ФБР не комментирует данный инцидент.