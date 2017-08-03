От сокращения числа американских дипломатов и работников посольства США в Москве могут пострадать граждане России. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает «РИА Новости».

«Эти действия станут ударом по их собственным гражданам», — сказала Науэрт журналистам.

Представитель Госдепа добавила, что в посольстве работает много россиян, которые в будущем лишатся работы.

28 июля решением президента России Владимира Путина персонал американской дипмиссии был сокращен до 455 человек — по количеству персонала в посольстве РФ в США. Также американское посольство лишилось дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Персонал должен быть приведен к требуемому количеству 1 сентября.

Ранее пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что сокращение персонала скажется на скорости выдачи россиянам американских виз.