Московский градоначальник Сергей Собянин, встречаясь сегодня с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, сообщил ему о росте доходов населения столицы.

«Хотя бы немного, но все-таки растут доходы населения. В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции и в этом году небольшой рост», – поделился мэр Москвы с премьер-министром.

Собянин признал, что этот самый «небольшой рост» пока еще нельзя считать достаточным даже для того, чтобы говорить о компенсации потерь, понесенных москвичами на фоне экономического кризиса в предшествующие годы. «Тем не менее мы вышли на положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит», – заявил мэр российской столицы.

По его мнению, о росте благосостояния жителей Москвы опосредованно свидетельствует увеличение объема розничной торговли, который в 2016 году демонстрировал «абсолютное падение», а в нынешнем показывает «уже хотя бы номинальный рост» на 5%.

Увеличение доходов москвичей, по мнению Собянина, также сказалось на заполняемости торговых и офисных помещений. «Везде идет позитивная динамика», – заверил мэр Москвы премьер-министра.

Однако наиболее очевидный, по словам Собянина, показатель роста доходов жителей российской столицы – это изменение общего объема отчислений подоходного налога и налога на прибыль. «Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года – со времен, когда мы вышли из кризиса 2009–2010 года», – констатировал столичный градоначальник, отметив сходство между нынешней ситуацией и указанным им периодом «по динамике, по объему, по процентам».

Закрывая тему доходов москвичей, Сергей Собянин выразил надежду на то, что положительная тенденция сохранится и продолжит нарастать до конца нынешнего года. «Мы перешли уже не просто в нейтральную, но в позитивную фазу роста», – подытожил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что московское правительство приняло решение поднять прожиточный минимум за первый квартал 2017 года до уровня 15,47 тыс. рублей (прирост составил 382 рубля).