«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы победил датский «Люнгбю» и вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счетом 1:3.

«Краснодар» уверенно начал матч и поразил ворота хозяев поля уже на 9-й минуте — отличился Маурисио Перейра. Он же на 22-й минуте удвоил преимущество российского клуба. Вскоре датчане сумели сократить отставание. Голом отметился Миккель Йенсен.

За несколько минут до финального свистка «Краснодар» упрочил свое преимущество. Окончательный счет установил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.

В первом встрече «Краснодар» также одержал победу (2:1) и по итогам двухматчевого противостояния вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

В следующую стадию турнира пробился и «Зенит». Петербуржцы выбили из турнира израильский «Бней Иегуда», победив в гостях (0:2) и уступив в ответном матче (0:1).