По информации столичного МВД РФ, сотрудник полиции ранил напавшего на него с куском стекла мужчину, выстрелив злоумышленнику в ногу.

Выяснилось, что в ходе драки, которая произошла в Москве на улице Мытной, один из участников потасовки напал на прибывшего на место полицейского. Тот, в свою очередь, сделал предупредительный выстрел, но хулигана это не остановило, тогда страж порядка принял решение выстрелить ему в ногу.

Мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги, пишет ФАН. По данному факту проводится проверка.