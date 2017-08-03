Королевский двор подтвердил решение принца-консорта Хенрика Датского, который запретил хоронить себя рядом с супругой — королевой Дании Маргрете II. Причиной стало его недовольство своим титулом, сообщает Reuters. Хенрик Датский хотел, чтобы его называли король-консорт.

«Решение принца означает, что принц не будет покоиться рядом с ее величеством королевой», — подтвердили в четверг в Копенгагене.

Таким образом, Хенрик Датский нарушит традицию скандинавского государства, где монархов хоронят в усыпальнице собора Роскилле. При этом он не хотел бы быть похороненным на родине во Франции, а пожелал покоиться в Дании.

В прошлом году принц-консорт сложил с себя полномочия.

Маргрете II взошла на датский престол в 1972 году.