Жители России при выборе продуктов все больше смотрят на цены. Поэтому они отказываются от известных брендов и предпочитают более дешевые товары собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров. Особенно популярны молочные продукты, консервированные и замороженные овощи, а также напитки. В крупных розничных сетях пятую часть всех проданных товаров составляют СТМ.

Как показало исследование РосИндекс, проведенное компанией Ipsos Comcon в 2017 году, примерно половина жителей крупных городов (с населением больше 100 тыс. человек) предпочитает приобретать продукты в гипермаркетах (47%) и супермаркетах (46%). И только пятая часть покупателей ориентирована на магазины возле дома.

При этом россияне стали рациональнее подходить к выбору товаров. 41% горожан начал отдавать предпочтение более дешевым маркам продуктов питания. Если в 2013 году треть граждан была готова переплатить, но купить товар известной фирмы, то в 2017 на это идет только четвертая часть потребителей. Такое положение дел способствует росту популярности собственных торговых марок больших розничных сетей.

— Потребители стали больше доверять продукции СТМ, что подтверждает устойчивый рост объема продаж, — подтвердила директор по коммуникациям компании «Ашан Россия» Мария Курносова. — Так, в 2015 году доля продаж товаров под собственными торговыми марками равнялась 20,4%, а в 2016 году она увеличилась до 24%. Ценовая разница между продукцией собственных торговых марок «Ашан» и товарами крупных брендов в среднем составляет 20–30%.

Директор по развитию СТМ группы компаний «Дикси» Елена Савченко сообщила «Известиям», что сейчас доля товаров собственных торговых марок в обороте доходит до 18% от общего ассортимента. Рост с начала года составил 5%. Причину маркетологи ритейлера видят в том, что эта продукция дешевле брендированных аналогов на 15–40% (в зависимости от категории товара).

По данным исследования Ipsos Comcon, те или иные продукты СТМ выбирают 65% покупателей. Больше всего доверие вызывают молочные продукты, продаваемые под лейблом магазина, — им отдают предпочтение 33% пользователей сетевых торговых точек. На втором месте консервированные овощи (25%), на третьем — кондитерские изделия (23%), среди которых самым популярным оказался зефир. Далее следуют растительное масло, замороженные продукты, напитки (по 19%). Среди продукции собственных торговых марок также популярны средства персонального ухода — 37% опрошенных сказали, что покупают их хотя бы время от времени.

В магазинах «Ашан» самыми популярными товарами СТМ в эконом-сегменте являются белый хлеб, влажные салфетки, подсолнечное масло, шариковые ручки и яблочный сок. А лидеры продаж в среднем сегменте — ванилин, молоко, салфетки для уборки, овсяные хлопья и гречка. У «Дикси» большим спросом пользуются СТМ категорий «бакалея», «фреш», «молочная продукция», «алкоголь».

Согласно исследованию, товары СТМ федеральных сетей̆ особенно популярны в крупных городах: в Москве их покупает 78% населения, в Санкт-Петербурге — 88%, в других городах-миллионниках — 75%. Однако представители сети небольших бюджетных магазинов говорят, что дешевизна таких продуктов привлекает покупателей и в маленьких населенных пунктах, где жители наиболее чувствительны к ценам.

Исследователи проследили на примере молока, как приверженцы СТМ выбирают товар. Прежде всего они смотрят на проходящие акции и актуальные скидки. Во вторую очередь обращают внимание на сроки хранения. Затем — на жирность продукта и удобство упаковки. Известность марки не так важна потребителям СТМ, как остальным покупателям молока.

— Рынок собственных торговых марок растет — ритейлеры вводят все новые частные марки. Раньше товары СТМ было проще отличить от обычных: их выделял, например, примитивный дизайн. Но сейчас сетевики стараются придумать оригинальное оформление, а потребители поняли, что товары собственных торговых марок — это продукты хорошего качества по выгодной цене, — пояснила директор по работе с клиентами Ipsos Comcon Татьяна Герасименко.

В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии также не видят опасности в продуктах собственных брендов сетевых магазинов, потому что они проходят тот же пищевой контроль, что и обычные товары.

— СТМ ничем не отличаются от обычных продуктов ни по пищевой ценности, ни по качеству. Ритейлеры заказывают свои товары на известных предприятиях, а экономию получают за счет отсутствия посредников, — отметила старший научный сотрудник ФИЦ питания Анна Сафронова. — Даже если производство, например, выпечки и салатов, ведется в самом магазине, то это происходит под контролем санэпиднадзора. Все пищевые добавки, которые используют производители, разрешены к применению, их количество строго регламентировано, и ничего сверх этого производители СТМ использовать просто не смогут.

Эксперты считают, что широкое распространение собственных торговых марок стало следствием приспособления потребителей и бизнеса к новым условиям.

— Тенденция к отказу от известных брендов и выбору СТМ связана, во-первых, с неустойчивым экономическим положением в стране. Это отражение тенденции падения доходов, товарооборота. Идет переключение с престижного потребления на более прагматическое. Во-вторых, это следствие введения ограничений в маркетинге, которые осложнили вывод на рынок малоизвестных торговых марок, — сказал старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Валим Новиков.

Оба эти фактора относительно стабильны. Поэтому тенденция перехода на СТМ, по мнению экспертов, сохранится.