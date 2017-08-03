Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии доходов граждан столицы на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По словам мэра, в этом году заметен небольшой рост доходов столичного населения, несмотря на период инфляции. При этом, отметил Собянин, в прошлом году прибыль москвичей тоже выросла на несколько процентов, пишет Газета.ру.

«Понятно, что это еще не компенсировало то падение, которое было в предыдущие годы. Тем не менее мы вышли на положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит», — сказал Собянин.

Ранее правительство Москвы повысила прожиточный минимум за I квартал текущего года до 15,47 тыс. рублей.