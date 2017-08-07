Министерства смогут привлекать на государственную службу профильных специалистов из коммерческих структур. На время реализации проектов с ними будут заключаться срочные служебные контракты. Соответствующие поправки в закон «О государственной гражданской службе РФ» разрабатывает Министерство экономического развития РФ. Эксперты полагают, что таким образом Минэкономразвития хочет повысить привлекательность госслужбы, которая пока уступает предложениям в коммерческом секторе. В числе успешных примеров внедрения бизнес-модели в госуправление они называют опыт Сингапура, где специалисты мигрируют из бизнеса на госслужбу и обратно, выполняя контрактную и проектную работу. В правительстве РФ рассчитывают, что это поможет внедрить в госуправление систему премирования, основанную на ключевых показателях эффективности (KPI).

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили разработку соответствующего законопроекта, заявив, что документ предполагает введение особого порядка оплаты труда госслужащим за выполнение «особо важных и сложных заданий, в том числе проектной деятельности». Речь, в частности, идет о привлечении на госслужбу профильных специалистов — в том числе из различных коммерческих структур — для реализации ведомствами «приоритетных задач».

— С ними будут заключаться срочные служебные контракты с положениями о сроках и размере оплаты труда. При этом в отношении таких специалистов будут установлены соответствующие показатели эффективности (KPI), которых необходимо будет достичь в установленные сроки, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Количество специалистов, по словам представителя Минэкономразвития, будет устанавливаться в отношении каждого министерства индивидуально, в зависимости от конкретных целей и задач ведомства.

Для тех, кто занят в министерствах на постоянной основе, законопроект предусматривает единый подход по выплате премий — их размер будет утвержден соответствующим актом правительства. При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что «на гражданского служащего, оплата труда которого осуществляется в особом порядке, не будут распространяться положения, предусматривающие единый порядок выплаты премий, и наоборот».

В Министерстве финансов РФ «Известиям» сообщили, что разработанный Минэкономразвития законопроект был внесен на рассмотрение ведомства в июне 2017 года.

— В настоящее время осуществляется проработка вопросов, содержащихся в данном законопроекте, — уточнили в Минфине.

Директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Дмитрий Буташин в разговоре с «Известиями» отметил, что увеличение числа проектов в сфере госуправления требует дополнительного привлечения опытных специалистов. Таких профессионалов, по его словам, непросто завлечь на госслужбу — «в силу относительно невысокого уровня оплаты труда, а также сложностей, связанных с системой премирования».

— Введение срочных контрактов — давно обсуждавшийся и правильной подход, позволяющий более гибко решать кадровые задачи в сфере госуправления: есть конкретный проект, и для его исполнения привлекается специалист с рынка, — пояснил он «Известиям», подчеркнув, что «возможность премировать высокоэффективных специалистов находится в логике последних тенденций».

Дмитрий Буташин напомнил и об опыте Сингапура, где в системе госуправления успешно применяются бизнес-модели.

— Там всё построено на проектах и контрактах, а специалисты имеют рыночную стоимость и спокойно перемещаются из бизнеса на госслужбу и обратно, — пояснил эксперт.

Директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Клименко подчеркнул, что контракт, с одной стороны, предусматривает обязательства по достижению показателей эффективности и содержит определенные ограничения для проходящих государственную гражданскую службу, а с другой, специалист может рассчитывать на оплату труда четко в соответствии с выполненной работой. Однако, по словам Андрея Клименко, диспропорция в размерах оплаты труда госслужащих и специалистов той же квалификации в коммерческом секторе остается высокой.

— Главный вопрос в том, где найти на это деньги (чтобы компенсировать разницу) и обосновать их необходимость, — пояснил он «Известиям».

HR-консультант Виктория Пятница также считает перспективным внедрение бизнес-подходов к управлению кадрами на госслужбе.

— Сейчас на госслужбе очень много молодых перспективных людей, у которых есть базовое образование, но существующие рамки ограничивают их профессиональный рост. Поэтому внедрение бизнес-подходов поможет и их реализации, — заявила «Известиям» эксперт.

В случае принятия законопроекта предложенные Минэкономразвития изменения вступят в силу в июне 2018 года.