Лайнер авиакомпании «Победа», совершивший незапланированную посадку в Минеральных Водах, продолжил полет по маршруту Москва–Махачкала. Пассажир, ставший виновником инцидента, снят с рейса, сообщает ТАСС.

«Самолет вылетел в 21.17 мск, там снимали с рейса пассажира. Все остальные благополучно улетели», — сказали агентству в аэропорту города.

По предварительным данным, один из пассажиров закурил во время полета, из-за чего экипаж принял решение о посадке. Детали происшествия не сообщаются.

30 июня подобный случай произошел на борту самолета Red Wings, направлявшегося из Москвы в Анталью. Мужчина, летевший отдыхать с женой и детьми, устроил драку в салоне. По прилете дебошира задержала турецкая полиция.