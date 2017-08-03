В настоящее время президент США Дональд Трамп не планирует проведение телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.

«Пока никакого телефонного разговора не запланировано», –– говорится в заявлении.

Ранее Трамп обвинил конгресс в резком ухудшении отношений с Россией, пишет «РИА Новости». В среду американский лидер подписал новый закон об антироссийских санкциях, который ограничивает полномочия президента США. При этом сам Трамп назвал подписанный им закон ущербным, а ряд статей — неконституционными.