В Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей. В масштабной аварии на трассе М-21 пострадали три человека, передает «Газета.ру»

«ДТП произошло около 19.30 мск в Белокалитвинском районе на 295-м км трассы М-21 около хутора Крутинский», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика. На своем пути тяжелая машина протаранила два автобуса и шесть легковых машин.

Еще одно крупное ДТП произошло в четверг в Карелии. В столкновении фуры Scania с легковым автомобилем на трассе Сегежа–Кола погибли четыре человека, в том числе дети.