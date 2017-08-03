Новый министр иностранных дел Японии Таро Коно, вступивший в должность 3 августа, сообщил о желании встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Если представится возможность, я бы хотел встретиться и с Лавровым», — приводит слова Коно «Федеральное агентство новостей».

Встреча глав российского и японского МИДов может состояться на региональном форуме АСЕАН, который пройдет в Маниле 6–7 августа.

Премьер-министр Япони Синдзо Абэ 3 августа провел перестановки в правительстве. В частности, МИД страны возглавил Таро Коно, ранее исполнявший обязанности главы министерства по административным реформам, напоминает «Газета.ру».