Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Данилина заместителем руководителя Федерального агентства по недропользованию.

Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства РФ на официальном сайте. У руководителя Роснедр Евгения Киселева теперь стало четыре заместителя.

Федеральное агентство по недропользованию, созданное в 2004 году, осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования.