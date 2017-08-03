На 92-м году жизни скончался британский актер Роберт Харди, сыгравший министра магии в четырех фильмах о Гарри Поттере, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на западные СМИ,

По словам родственников, у артиста была потрясающая жизнь и колоссальная карьера в театре, кино и на телевидении.

Причина смерти не называется.

Роберт Харди родился 29 октября 1925 года. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них сериалы «Путешествие Гулливера», «Все существа, большие и малые» «Дэвид Копперфильд» и «Крошка Доррит», фильмы «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, «Разум и чувства», «Двенадцатая ночь» и другие.

Также актер известен по ряду картин, в которых сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. За роль в картине 1982 года «Уинстон Черчилль: глухие годы» он номинировался на премию BAFTA.

Больше всего отечественному зрителю он запомнился в роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере.