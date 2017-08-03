Высказывания вице-президента США Майка Пенса свидетельствуют о скатывании к примитивным штампам времен «холодной войны». Заявления американского политика оторваны от реальности, говорится в сообщении МИД РФ.

Накануне Майк Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии, заявил, что Москва пыталась дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории.

«Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах», — отметили в МИД РФ.

При этом, подчеркивают в дипведомстве, Вашингтон пытается «продавить» проекты, которые основаны на недобросовестной конкуренции и противоречат экономической логике.

В МИД РФ напомнили, что именно из-за действий США в 1999 году произошло «отторжение Косово от Сербии», что привело к созданию очага конфликта в Европе. Кроме того, под прессингом Вашингтона Черногория вступила в НАТО, проигнорировав мнение большинства граждан страны.

Также США и Евросоюз проигнорировали волеизъявление граждан Македонии и не позволили победившей на выборах партии сформировать правительство.

«Так кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах — Москва или Вашингтон?», — задаются вопросом в МИД РФ и призывают США «прекратить шельмование» России.