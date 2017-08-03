Американский суд вынес приговор россиянину Максиму Сенаху, который обвиняется в киберпреступлениях. Ему предстоит провести в тюрьме неполных четыре года, а именно 46 месяцев.

По окончании срока отбывания Сенах будет депортирован из США, пишет «Франс Пресс» со ссылкой на министерство юстиции США.

Напомним, в марте этого года россиянин признал свою вину в суде США. До этого Сенаха арестовали в Финляндии и в феврале 2016 года передали органам США.