В Мордовии арестовали местного жителя, расстрелявшего гостей свадьбы и невесту. В ближайшее время 42-летнему мужчине из Саранска будет предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство», сообщается на сайте управления СКР по республике.

Инцидент произошел поздно вечером 29 июля в селе Татарский Шебдас. По версии следствия, недовольство мужчины вызвало то, что три женщины и мужчина направились через его участок к озеру, намереваясь искупаться.

Хозяин участка начал стрелять дробью из охотничьей двустволки. «В результате четверым пострадавшим были причинены огнестрельные ранения», — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что стрелявший мужчина работает директором охотничьего магазина. Во время конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, одна из женщин после оказания медицинской помощи была отпущена домой.