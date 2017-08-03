Соратник оппозиционера Алексея Навального и лидер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков оштрафован на 300 тыс. рублей за повторное нарушение организации митинга.

Волков вместе с Навальным и сотрудником столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николаем Ляскиным организовали несогласованное публичное мероприятие через видеообращение в Москве. Об этом рассказал адвокат Волкова Иван Жданов, пишет «РИА Новости».

Согласно протоколу, 8 и 9 июля полицейские обнаружили граждан, которые в заранее обговоренное время вышли на улицу и раздавали агитационные листовки. На участниках акции были надеты футболки с надписью «Навальный». Отмечается, что целью данного мероприятия было формирование положительного отношения к Навальному.