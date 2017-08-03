В Грозном прошла торжественная церемония открытия Санкт-Петербургской улицы. В ней приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров поблагодарил губернатора за уважительное отношение к Ахмату Кадырову, который внес огромный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Санкт-Петербургом.

В свою очередь, Полтавченко напомнил, что в Санкт-Петербурге именем первого президента Чеченской Республики назван один из мостов, передает «Интерфакс».

Мост через Дудергофский канал строился с 2013 по 2015 год. Он был принят в эксплуатацию Госстройнадзором Санкт-Петербурга 17 декабря 2015 года. Мост является предметом ожесточенных споров с первого дня его открытия. Часть петербуржцев не раз заявляли, что они категорически против решения властей о присвоении ему имени первого президента Чеченской Республики.