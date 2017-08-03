Бразильский нападающий Неймар покидает «Барселону». Об уходе футболиста сообщила пресс-служба каталонского клуба.

В четверг, 3 августа, на счет команды поступило €222 млн — сумма отступных, прописанных в контракте бразильца. Таким образом, Неймар в одностороннем порядке расторг контракт с каталонским клубом.

По данным СМИ, форвард подпишет пятилетний контракт с французским ПСЖ. Зарплата бразильца составит €30 млн в год.

В качестве причины ухода Неймара из «Барселоны» называлось нежелание футболиста находиться в тени аргентинского нападающего Лионеля Месси.