За пять месяцев этого года из Кировска уехали 479 жителей, что на 30 человек (или на 5,9%) меньше показателей 2016-го. За это время в город переехали 536 человек, что на 50 человек (или на 10,3%) превышает данные прошлого года. Положительная миграционная составляющая не отмечалась с 2007 года.

Численность населения на 1 июня достигла 28,865 тыс. человек, передает ИА «Би-порт». На территории Кировска проживают 16,67 тыс. экономически активных граждан.

Город расположен на Кольском полуострове в 150 км к югу от Мурманска, севернее Полярного круга, на южной окраине горного массива Хибины, на берегах озера Большой Вудъявр и реки Белая в долине Умптек. В 2014 году Кировск был официально признан моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением.