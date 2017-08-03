Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора договорились о встрече на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 6–8 августа на Филиппинах. Коллеги намерены обсудить состояние российско-американских отношений и перспективы взаимодействия по их урегулированию.

Кроме того, глава российской дипмиссии обсудил с коллегой ситуацию вокруг КНДР после последнего ракетного пуска Пхеньяна, сообщается на сайте МИД РФ.

«Лавров призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса», –– говорится в сообщении.

Собеседники затронули и другие актуальные мировые и региональные проблемы.