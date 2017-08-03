Четыре человека, в том числе дети, погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автопоезда Scania в Карелии.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, авария произошла около 15:40 на автодороге Сегежа–Кола–748-й км. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте аварии, водитель большегруза успел покинуть кабину автомобиля и не пострадал.

По предварительным данным, погибшие, в числе которых дети, являются жителями Сегежского района.

Причины инцидента выясняются сотрудниками ГИБДД.