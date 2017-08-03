Сотрудники «Псковэнерго» подали напряжение на все линии электропередачи классом напряжения 6 кВ и больше. Авария произошла во время урагана на юге Псковской области.

В регионе остались без света 150 населенных пунктов с населением 3399 человек. Как пишет Псковская лента новостей, специалисты осматривают отдаленные ЛЭП для выявления дефектов оборудования и завалов.

Напомним, 2 августа несколько районов Псковской области пострадали от сильного ветра. В Себежском районе дерево упало на 14-летнего подростка, находившегося в палатке. Мальчик, отдыхавший вместе со своими родителями, от полученных травм скончался.