В рамках соглашения между предприятиями энергетики Липецкой области и производителями энергетического оборудования в ОЭЗ «Липецк» компании ООО «АББ Электрооборудование» и ООО «Виссманн Липецк» модернизируют объекты теплоснабжения в облцентре. Стоимость проекта пока не определена.

Как отмечает ИА «Абирег», специалисты управления и предприятий экономзоны подбирают под свой проект котельную, рассчитанную на мощность именно тех котлов, которые выпускает «Виссманн Липецк». «АББ Электрооборудование», скорее всего, будет поставлять оснастку со своих зарубежный предприятий, поскольку в Липецке АББ делает только электрощиты.

Объем заявленных вложений в ОЭЗ РУ Липецкой области уже превысил 100 млрд рублей. По состоянию на 1 июня в 10 экономических зонах регионального уровня фактически освоено 40 млрд рублей.

Институт особых экономических зон появился в России в 2005 году. Это ограниченные территории в регионах, наделенные особым юридическим статусом. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории — внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. По закону срок существования таких зон составляет 49 лет.