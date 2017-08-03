Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето выдвинул ему ультиматум из-за строительства пограничной стены.

Беседа глав государств состоялась 27 января. Американский лидер потребовал от мексиканского коллеги отказаться от открытых заявлений, что страна не будет финансировать стену, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Если вы скажете, что Мексика не собирается платить за стену, то я больше не хочу встречаться с вами, потому что я не могу с этим жить», — заявил Трамп.

Официальный представитель Белого дома, комментируя беседу политиков, назвал президента США «жестким переговорщиком», который стремится заключить лучшие для своей страны сделки.

На прошлой неделе конгресс США одобрил предложение Трампа о строительстве пограничной стены и выделил на эти цели $1,6 млрд в качестве первого «взноса».