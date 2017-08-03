В Московской области полиция задержала 56-летнего мужчину, в квартире которого было обнаружено большое количество оружия. Хозяин арсенала помещен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МВД России.

Операция с участием полицейских, сотрудников ФСБ и бойцов Росгвардии проводилась в одном из многоэтажных домов Лобни. В квартире подозреваемого хранились три пулемета, два автомата, 12 гладкоствольных ружей, мелкокалиберная винтовка, шесть пистолетов и две ракетницы, 19 гранат с 31 запалом, около 5 тыс. патронов и 60 магазинов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

18 июля бойцы Росгвардии обнаружили под водой у опоры Крылатского поста три пистолета, пакет с патронами и магазин от автомата Калашникова.