Молния ударила в сотрудника аэропорта в международном аэропорту Юго-Западная Флорида в США. Инцидент попал на видео.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как мужчина подходит к носу самолета, а в этот момент в него ударяет молния. Сотрудник аэропорта теряет сознание и падает на землю.

Инцидент произошел 22 июля, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Пострадавшим оказался 21-летний Остин Данн, написал портал Airlive. Молодой человек получил кровоизлияние в мозг и ожоги третьей степени и был госпитализирован.

Сейчас мужчина уже вышел из больницы, сообщает телеканал «Звезда».