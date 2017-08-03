Удар молнией сотрудника аэропорта в США попал на видео
Молния ударила в сотрудника аэропорта в международном аэропорту Юго-Западная Флорида в США. Инцидент попал на видео.
На опубликованных на YouTube кадрах видно, как мужчина подходит к носу самолета, а в этот момент в него ударяет молния. Сотрудник аэропорта теряет сознание и падает на землю.
Инцидент произошел 22 июля, однако известно о нем стало лишь сейчас.
Пострадавшим оказался 21-летний Остин Данн, написал портал Airlive. Молодой человек получил кровоизлияние в мозг и ожоги третьей степени и был госпитализирован.
Сейчас мужчина уже вышел из больницы, сообщает телеканал «Звезда».