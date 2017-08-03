Советский и российский поэт-песенник Илья Резник внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Резника, который является народным артистом Украины, обвинили в «сознательном нарушении границы» страны и «участии в пропагандистских мероприятиях» на полуострове, сообщает RT.

Интернет-ресурс «Миротворец» разместил данные более тысячи россиян и иностранных граждан. Большинство из них попали в «черный список» за посещение Крыма.

В базу внесены Михаил Боярский, Сергей Шнуров, Юрий Лоза, Валерий Леонтевь, Юрий Куклачев, Алена Свиридова Федор Конюхов и многие другие.